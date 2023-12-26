Мотострелкам группировки войск "Запад" доставили более 1 тыс. детских писем

Как сообщили в Минобороны, их прислали дети из Московской и Ленинградской областей

ТАСС, 26 декабря. Партию из более чем одной тысячи писем и рисунков от детей из Московской и Ленинградской областей доставили военнослужащим мотострелковых подразделений общевойсковой армии западной группировки войск, выполняющим боевые задачи на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели военнослужащим мотострелковых подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции более 1 тыс. писем и рисунков от поддерживающих их детей из Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, письма и посылки на фронт регулярно присылают из различных регионов Российской Федерации родственники военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. Военнослужащим воинских частей и добровольческих подразделений специалисты фельдъегерско-почтовой связи осуществляют доставку почтовых отправлений непосредственно в пункты временной дислокации.

"Посылки от школьников приходят регулярно. Это не только трогает душу солдата и офицера. Это позволяет личному составу чуть-чуть очутиться дома, оказаться с родными. Ведь, читая детское письмо, от первоклассницы или от восьмиклассника, солдаты вспоминают своих детей, братьев, сестер <...>. И вот эти детские пожелания скорейшего мира, победы, [слова о том,] что они гордятся нами, не могут не тронуть за душу. И мы обязаны сделать так, как пишут дети", - сказал командир мотострелкового батальона с позывным Батый на видео, опубликованном Минобороны РФ.