Военные хирурги на купянском направлении извлекли осколок из сонной артерии бойца

ТАСС, 26 декабря. Военные хирурги западной группировки войск провели микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
"На купянском направлении военные хирурги группировки войск "Запад" продолжают спасать жизни военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции. В этот раз они провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего", - говорится в сообщении.
По этапу эвакуации пациент поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, его жизни грозила смертельная опасность. Врачами была выполнена сложнейшая микрохирургическая операция на шее, которая завершилась успешно.
По словам кардиохирурга Ислама Раджабова, выполнившего операцию, в мирное время она должна была бы называться "уникальной", однако сейчас военные хирурги не раз спасали таких больных.