ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Противник потерял до 55 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Восток" сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две - в районе Старомайорского на южнодонецком направлении, а также поразила опорные пункты, пункты временной дислокации и живую силу двух бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного, а также сорваны три попытки ротации боевиков в районе Новомихайловки и две - в районе Старомайорского", - сообщил Гордеев.

Кроме того, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила минометные расчеты ВСУ у Новодонецкого и Новодаровки, кочующий минометный расчет на пикапе - севернее Никольского.

"Потери противника составили до 55 военнослужащих ВСУ, 3 пикапа и самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавил он.