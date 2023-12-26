МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два Су-24 Воздушных сил Украины, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два Су-24 Воздушных сил Украины, которые пытались атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", - сообщили в ведомсмтве.