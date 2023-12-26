Шойгу: главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ выполнена

По словам главы Минобороны, этому способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, а также высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главная задача специальной военной операции (СВО) на 2023 год по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно выполнена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал он на итоговом тематическом селекторном совещании.

По словам Шойгу, этому способствовало несколько определяющих факторов - создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. "И прежде всего - умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - добавил министр.