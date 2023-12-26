26 декабря, 10:21
Военная операция на Украине

Шойгу назвал поддерживающий участников спецоперации российский народ опорой для ВС РФ

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Глава Минобороны отметил, что поддержка является беспрецедентной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский народ, поддерживающий участвующих в спецоперации военных, стал опорой для российских вооруженных сил (ВС).

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Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции. Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - сказал он на итоговом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 

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