Шойгу назвал поддерживающий участников спецоперации российский народ опорой для ВС РФ

Глава Минобороны отметил, что поддержка является беспрецедентной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский народ, поддерживающий участвующих в спецоперации военных, стал опорой для российских вооруженных сил (ВС).

Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции. Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - сказал он на итоговом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.