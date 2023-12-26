МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 65 военных на запорожском направлении

Ведомство заявило, что ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 65 военных, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что потери противника за указанный период "составили до 65 военнослужащих, 2 автомобиля и орудие Д-20".