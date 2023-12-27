МО РФ заявило об уничтожении десантниками до отделения ВСУ на артемовском направлении

В ведомстве отметили, что сборы и передвижения осуществлялись исключительно в темное время суток

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Разведка ивановских десантников уничтожила до отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении с помощью FPV-дронов, сообщили в Минобороны России.

"Разведка ивановских десантников получила данные о проведении ротации на одном из участков артемовского направления в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была поставлена группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что сборы и передвижения разведчики осуществили исключительно в темное время суток. Прибыв в указанный район, десантники периодически поднимали коптер для оценки безопасности маршрута. После разведки с воздуха разведчики разделились для нанесения ударов FPV-дронами по пехоте ВСУ.

"Оператор увидел скопление военнослужащих ВСУ в одном из опорных пунктов и направил FPV-дрон для их уничтожения. Противник заметил опасность и открыл огонь из стрелкового оружия по ударному беспилотнику, но это не помогло. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских формирований. Выжившие и пытавшиеся убежать были ликвидированы вторым FPV-дроном", - добавили в Минобороны.