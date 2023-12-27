Участники спецоперации получили более 100 внедорожников УАЗ и комплексы РЭБ

В Минобороны России отметили, что в машины положили компактные искусственные елки для установки в блиндажах и на боевых позициях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народный фронт передал принимающим участие в спецоперации подразделениям Центрального военного округа (ЦВО) более 100 внедорожников УАЗ, укомплектованных дронами и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Более 100 внедорожников УАЗ получили подразделения Центрального военного округа, выполняющие задачи специальной военной операции от Общероссийского народного фронта. Торжественная церемония передачи прошла в приграничном с зоной боевых действий районов. В сами автомобили были заложены сладкие праздничные наборы, газовые горелки, компактные печки, а также специальное оборудование для боевой работы. В том числе квадрокоптеры, тепловизоры и комплексы РЭБ", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, в машины также положили компактные искусственные елки для установки в блиндажах и на боевых позициях.

"Елки там лежат, чтоб у ребят на позициях было новогоднее настроение и они могли встретить Новый год. Да, вне семьи, но со своей боевой семьей. Да и сейчас их семья - вся страна. Мы думаем о них, молимся за них", - привели в ведомстве слова главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.