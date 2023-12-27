Минобороны РФ сообщило о вынужденном отходе ВСУ после неудачных контратак около Синьковки

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы и военной техники в укрытиях 67-го батальона территориальной обороны в районе Котляровки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на купянском направлении. В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях", - сообщил он.

Как добавил Зыбинский, на этом направлении группировка нанесла шесть ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам временной дислокации 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригады, подразделениям территориальной обороны ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по скоплению живой силы и военной техники в укрытиях 67-го батальона территориальной обороны в районе Котляровки.

"Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" в районе Токаревки. Общие потери вооруженных сил Украины составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и 3 автомобиля", - сказал начальник пресс-центра группировки.