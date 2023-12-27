Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому дрону "Баба Яга" на артемовском направлении

В ведомстве отметили, что все подразделения ПВО ВДВ оснащены вооружением для борьбы с квадрокоптерами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников сбили на артемовском направлении украинский беспилотник, известный под названием "Баба Яга", при помощи пулемета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что костромские десантники несут постоянное боевое дежурство на артемовском направлении: российские позиции подвергаются нападению с воздуха практически ежедневно. Причем в связке с операторами противодроновых ружей действуют и стрелки-зенитчики. Они в зависимости от обстановки сбивают квадрокоптеры и низколетящие цели не из штатного переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба", а из пулеметов ПКМ или "Печенег".

"На кадрах со сбитого квадрокоптера ВСУ типа "Баба Яга" отчетливо видно, как он зависает над нашими позициями для сброса мин, но в этот момент он сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский квадрокоптер. После того, как ударный квадрокоптер был сбит, он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все подразделения ПВО ВДВ оснащены таким вооружением для борьбы с квадрокоптерами, а в подразделениях имеются штатные специалисты, профессионально применяющие противодроновые ружья.

Тяжелый гексакоптер "Баба Яга" является боевой модернизацией сельскохозяйственного дрона, он способен нести заряды весом до 40-50 кг. Такие БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы, а также могут совершать автономные полеты по заранее составленному маршруту.