Минобороны России сообщило об уничтожении расчетами САУ "Акация" позиций ВСУ

В ведомстве пояснили, что артиллеристы круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы расчета самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. <…> После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллеристских орудий", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, артиллеристы круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности, военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению ВСУ. "Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", - цитируют в военном ведомстве наводчика САУ с позывным Байгаз.