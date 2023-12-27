МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России отметили, что погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, доклад передового авиационного наводчика свидетельствовал об успешном поражении всех целей. После выпуска снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно. Выполняли полет на предельно малых высотах. При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение маневра и ухода под нижнюю границу зоны действия ПВО противника", - привели в ведомстве слова летчика Су-25.