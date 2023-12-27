МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлени

Они составили до 90 военнослужащих и 3 пикапа

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 90 военнослужащих на южнодонецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих и 3 пикапа", - говорится в сообщении.

