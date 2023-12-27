Силы ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Водяного

Также перехвачены семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников ВСУ, отметили в Министерстве обороны РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Водяного, уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили 7 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.