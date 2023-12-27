МО РФ заявило об отражении шести атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области

Противник потерял за сутки на купянском направлении до 45 военных и самоходную артиллерийскую установку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

В результате противник потерял за сутки на купянском направлении до 45 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ), сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.

