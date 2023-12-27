МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ донецком направлении

Противник потерял до 280 военных, 2 БТР, 3 автомобиля, 2 гаубицы "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", 2 гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении за сутки отбили 2 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгородского в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что общие потери ВСУ на данном направлении составили до 280 военных, 2 БТР, 3 автомобиля, 2 гаубицы "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", 2 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

