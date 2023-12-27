МО РФ заявило о поражении трех штурмовых бригад ВСУ в районах Работина и Вербового

За сутки противник потерял убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение трем штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и Вербового Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.