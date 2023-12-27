МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 20 военных, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", орудие Д-20 и 4 САУ "Гвоздика".
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и 4 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.