Балицкий считает, что СВО может завершиться в 2024 году

По мнению губернатора Запорожской области, внутри Украины происходят "огромные тектонические процессы, которые добивают ее изнутри"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция может закончиться весной-летом 2024 года. Такое предположение высказал перед заседанием Госсовета о роли педагога и наставника губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Я выскажу свою точку зрения. Я уверен, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, она закончится в конце весны - начале лета", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, внутри Украины происходят "огромные тектонические процессы, которые добивают ее изнутри". "Уверен в том, что <...> в конце весны - начале лета все закончится. Как будет, пока не знаю, но все предпосылки к этому есть", - заключил он.