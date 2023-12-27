Путин пожелал успехов в бою участникам СВО и поблагодарил за наставничество молодежи

По словам президента, нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствовавших на заседании Государственного совета участников специальной военной операции (СВО) за их работу по наставничеству молодежи.

"Спасибо вам, ребята. Уже говорил об этом, это звучало неоднократно. Хочу повторить еще раз. Наставничество - это благородная миссия. Педагогика, воспитание, - нет ничего более яркого и эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу, - отметил Путин на заседании. - Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере. Это самое главное".

"Вам большое спасибо. Хочу искренне пожелать вам успехов в той миссии, которую вы выполняете в боевых условиях, и в том пути, который вы избираете для себя по воспитанию будущих поколений", - сказал он участникам СВО.