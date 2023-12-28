МО РФ заявило об уничтожении замаскированного поста ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты, отдельные группы Вооруженных сил Украины, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника, а также наносят ему поражение различным вооружением

ТАСС, 28 декабря. Разведчики Западной группировки войск с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" уничтожили замаскированный разведывательно-наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов был вскрыт замаскированный разведывательно-наблюдательный пост ВСУ. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью ПТРК "Фагот" уничтожили пост и вражеских разведчиков, которые вели наблюдение", - говорится в сообщении.

Разведчики установили ПТРК на автомобиле повышенной проходимости. Это позволило им быстро преодолеть пересеченную местность и менять огневые позиции, избегая поражения от контрбатарейной борьбы противника.

В военном ведомстве добавили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты, отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника, а также наносят ему поражение различным вооружением.

"Когда погодные условия или ночное время суток не позволяют вести корректировку визуально или с воздуха с помощью БПЛА, то ведем беспокоящий огонь из различных средств: минометов, АГС, гранатометов, "Кордов" и так далее. Чтобы противник никогда не чувствовал себя спокойно и знал, что ему нет нигде спасения", - сказал командир разведывательной группы Александр на видео, предоставленном Минобороны.