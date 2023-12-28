МО РФ заявило об уничтожении "Ланцетами" самоходки "Гвоздика" и танка ВСУ

В ведомстве отметили, что "профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику противника"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВДВ из состава группировки "Днепр" при помощи "Ланцетов" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами разведывательных беспилотников российских группировки на правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты". Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику противника", - говорится в сообщении.