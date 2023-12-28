МО РФ заявило о срыве ротации подразделения ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что в ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты БПЛА выявили движение колонны противника в направлении позиций Вооруженных сил Украины

ТАСС, 28 декабря. Войска Западной группировки РФ сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 120-мм минометов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны противника в направлении позиций ВСУ. После оперативной передачи координат по месту высадки украинских войск расчеты минометов открыли огонь.

"Минометы позволяют открывать огонь практически сразу. Подготовка к ведению огня занимает незначительное время. Как сказали беспилотчики, нашим расчетом было уничтожено до 10 человек живой силы противника", - сказал начальник расчета миномета с позывным Ветер.