МО РФ сообщило о поражении Су-25СМ опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России пояснили, что пуски вели по площадным целям с выполнением кабрирования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении. Пилоты штурмовиков в составе боевых пар на скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности на предельно малых высотах, приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике противника", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что пуски вели по площадным целям с выполнением кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории. После поражения цели летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.