МО РФ сообщило о поражении пяти пунктов аэромобильной бригады ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев отметил, что российские артиллеристы также нанесли удары по блиндажам украинских военных в районах Верхнекаменского, Северска, Васюковки, Переездного и Петровского

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Юг" поразила четыре опорных пункта и пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Артиллерией и барражирующими боеприпасами подразделения группировки войск "Юг" поразили четыре опорных пункта и пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Георгиевки и Максимильяновки", - сказал Астафьев.

По его данным, артиллеристы группировки также нанесли удары по блиндажам противника в районах Верхнекаменского, Северска, Васюковки, Переездного и Петровского.