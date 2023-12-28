Минобороны России сообщило об уничтожении ударными вертолетами опорных пунктов ВСУ

В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских военных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" уничтожила неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены.

"Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования" - рассказал на видео, распространенном ведомством, летчик вертолета Ми-28Н с позывным Сибирь.

В министерстве отметили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

