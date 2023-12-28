Участникам СВО выдали на передовой новогодние ели и праздничные наборы

В состав подарков входят растворимый кофе, чай, плавленый сыр, колбасы, сгущенное молоко, шпроты, сладости

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подразделения российских войск, участвующие в специальной военной операции (СВО), получили в канун новогодних праздников искусственные ели и специальные подарочные наборы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Новогодние украшения для мест расположения и проживания военнослужащих прислали родные и близкие, а также неравнодушные жители всей страны. Также по линии Минобороны на каждое подразделение были выданы искусственные новогодние ели различных размеров", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что всем военнослужащим, принимающим участие в проведении СВО, выданы специальные подарочные наборы. В их состав входят растворимый кофе, чай, плавленый сыр, колбасы, сгущенное молоко, шпроты, сладости.

В ведомстве отметили, что все продукты, которые будут использовать военные повара для подготовки праздничного стола, были получены на продовольственных складах соединений и воинских частей и прошли все необходимые проверки.

"Встречать новый 2024 год бойцы будут на позициях и смогут позволить себе праздничный стол исключительно в минуты отдыха, меняясь по сменам на боевом дежурстве", - добавили в министерстве.