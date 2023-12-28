Минобороны РФ сообщило о поражении РСЗО "Ураган" опорного пункта ВСУ под Угледаром

В ведомстве уточнили, что такие расчеты круглосуточно и независимо от погодных условий осуществляют боевое дежурство в позиционных районах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" подразделений ракетных войск и артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ в районе Угледара, находящемуся в пяти километрах от линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве, добавив, что кадры объективного контроля, получаемые с беспилотного летательного аппарата, подтвердили, что цель была поражена.

В министерстве отметили, что главной задачей ракетчиков является оказание поддержки штурмовым подразделениям группировки войск "Восток", которые выдавливают противника с укрепленных позиций.

В ведомстве рассказали, что расчеты РСЗО "Ураган" круглосуточно и независимо от погодных условий осуществляют боевое дежурство в позиционных районах на угледарском направлении специальной военной операции. Сразу после нанесения ракетного удара экипаж РСЗО "Ураган" незамедлительно приступает к свертыванию ракетного комплекса и смене огневой позиции.

