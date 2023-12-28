В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления ВСУ на артемовском направлении

В ведомстве уточнили, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки продолжают активные боевые действия, продвигаясь северо-западнее Артемовска

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" костромских артиллеристов-десантников уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила у полуразрушенного дома одного из населенных пунктов к северо-западу от Артемовска активные перемещения личного состава ВСУ. При детальном изучении обстановки было установлено, что в подвале данного полуразрушенного здания расположен один из передовых пунктов управления (ППУ) украинских подразделений. После получения данных от средств воздушной разведки артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сообщении.

Войска РФ уничтожили пункт управления со всем личным составом, который находился в нем. Отмечается, что на артемовском направлении подразделения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки продолжают активные боевые действия, продвигаясь северо-западнее Артемовска.

"Большую роль в этом играют артиллеристы гвардейского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при овладении ими опорными пунктами украинских формирований. Проявляя мужество и отвагу, расчеты гаубиц непрерывно вели огонь, уничтожая ППУ противника и тем самым нарушая управление его подразделениями, что позволило создать благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций ВСУ", - отметили в военном ведомстве.

