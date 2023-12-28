Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко

Врачи и младший медперсоналу госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО, получили грамоты

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами Общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, где вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции (СВО) государственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Замглавы российского военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции государственные награды. В их числе знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль Суворова", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что Евкуров также вручил грамоты врачам и младшему медицинскому персоналу госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.

В ходе встречи Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу!" - сказал также замглавы военного ведомства.