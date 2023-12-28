Депутат Херсонской областной думы отправился на фронт добровольцем

О своем решении Андрей Сабинов заявил 28 декабря на заседании фракции "Единой России"

ГЕНИЧЕСК, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов принял решение отправиться на фронт добровольцем. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации области.

О своем решении депутат заявил 28 декабря на заседании фракции "Единой России".

"Для меня большая честь быть в команде "Единой России" и работать депутатом регионального парламента, но место мое сейчас с моими братьями - казаками. Защищать Отечество и народ от фашистов с оружием в руках" - приводятся в Telegram-канале слова Сабинова.

Сразу после заседания Андрей Сабинов отправился в расположение. "Вскоре он приступит к выполнению служебно-боевых задач. До избрания депутат уже служил в составе добровольческого штурмового корпуса", - пояснили в администрации.

Подразделение Сабинова базируется в Херсонской области, что позволит ему сохранить депутатский мандат и участвовать в работе облдумы в свободное от выполнения боевых задач время. "Это истинные патриоты, которые по зову сердца идут туда, куда велят долг и Отечество. Уверен, они обязательно вернуться вместе с победой", - подчеркнул сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич, добавив, что многие из коллег-депутатов ушли на фронт с начала СВО.