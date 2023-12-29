Российские военнослужащие в зоне СВО получили более 260 тыс. посылок

Также солдатам доставили более 50 тыс. писем, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) доставили более 310 тыс. писем и посылок российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военные связисты осуществляют сортировку приходящих на узлы связи ФПС писем и посылок для бойцов на различные направления. После чего доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющим боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой. В настоящее время военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации в зону проведения специальной военной операции силами специалистов фельдъегерско-почтовой связи доставлено свыше 310 тыс. личных почтовых отправлений из регионов России, из них более 260 тыс. посылок и более 50 тыс. писем", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник управления ФПС Главного управления связи Вооруженных сил РФ полковник Андрей Прикня, отправка посылок в зону СВО осуществляется через почтовые отделения АО "Почта России", пункты постоянной дислокации воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие, а также волонтерские организации.

Он напомнил, что письма и посылки в адрес военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправляются через отделения "Почты России" бесплатно.