МО РФ: отличившимся на артемовском направлении костромским десантникам вручили госнаграды

Бойцам Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили ордена Мужества, медали "За храбрость", "За отвагу", Суворова, Жукова и "За боевые отличия"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бойцам Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в боях на артемовском направлении, вручили государственные награды. Как сообщили в Минобороны РФ, награждение прошло в день 79-й годовщины образования полка.

"В день 79-й годовщины образования гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в Артемовске, непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, состоялось награждение государственными наградами личного состава прославленной воинской части, проявивших отвагу, мужество и героизм в боях за освобождение Донбасса на артемовском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди награжденных десантники различных воинских специальностей, каждый из которых внес весомый вклад в срыв провалившегося контрнаступления ВСУ летом и осенью этого года. Костромским десантникам были вручены ордена Мужества, медали "За храбрость", "За отвагу", Суворова, Жукова и "За боевые отличия".

"Награды отличившимся военнослужащим вручил командир гвардейского Костромского парашютно-десантного полка. Он поздравил военнослужащих с Днем воинской части и с награждением высокими государственными наградами, поблагодарил их за неоценимый личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - добавили в военном ведомстве, отметив, что сразу после торжественного мероприятия награжденные военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.