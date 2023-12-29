МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Как сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров, противник потерял более 20 человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ отразили три атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества военнослужащими группировки отражены три атаки штурмовых отрядов 24-й, 62-й механизированных бригад и подразделений Национальной гвардии Украины", - сказал он.

Шаров отметил, что огнем артиллерии противник был остановлен, потеряв при этом более 20 человек в лесном массиве.

Он также отметил, что при поддержке армейской и штурмовой авиации были поражены четыре района сосредоточения личного состава и огневых средств ВСУ у Червоной Дибровы на краснолиманском направлении.

"Ударами армейской и штурмовой авиации группировки поражены четыре района сосредоточения личного состава и огневых средств ВСУ в районе Червоной Дибровы. Слаженными действиями подразделений специального назначения и расчетов дронов-камикадзе уничтожено три автомобиля украинских войск", - сказал он.

По словам Шарова, потери противника за сутки составили: более 200 военнослужащих, танк, 4 боевых машины пехоты, 3 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка американского производства Paladin и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".