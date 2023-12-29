Начальник Генштаба ВС РФ вручил в зоне СВО награды бойцам, освободившим Марьинку

Награждение происходило на передовой, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов в зоне СВО вручил военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки, государственные награды, сообщили в Минобороны РФ.

"Ордена Мужества, медали "За отвагу", и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки отличившимся военнослужащим вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Он поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм", - говорится в распространенном сообщении.

Герасимов пожелал бойцам невредимыми вернуться домой. "Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой", - сказал он. Начальник Генштаба ВС РФ также пожелал бойцам дальнейших боевых успехов и крепкого здоровья.

В оборонном ведомстве напомнили, что, согласно указаниям верховного главнокомандующего ВС РФ, госнаграды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.