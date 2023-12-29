Бойцы группировки войск "Восток" поздравили детей Волновахского района ДНР с Новым годом

Военные раздали детям более 250 сладких подарков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бойцы бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во взаимодействии с главой Новоселовской сельской администрации Владимиром Туяховым военнослужащие раздали более 250 новогодних сладких подарков детям. Ребята же в благодарность гостям показали небольшой концерт", - говорится в распространенном сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие группировки войск "Восток" помогают мирным жителям ДНР вернуться к нормальной жизни, на регулярной основе доставляют гуманитарные грузы на освобожденные территории. Взрослым раздают продуктовые наборы и лекарства, а детям - подарки и конфеты.