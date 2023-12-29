МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Урожайного

Удары наносили экипажи танков Т-72Б3, уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Восток" ВС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Урожайное на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что танкисты группировки войск "Восток" уже уничтожили десятки бронированных целей, в том числе западную технику. Главная задача экипажей танков - оказание огневой поддержки штурмовым подразделениям, уничтожение долговременных огневых точек на позициях ВСУ.

Танкисты ведут прицельный огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Поразив цель, экипаж немедленно покидает точку стрельбы - вражеские беспилотники охотятся за российской бронетехникой.

В один из боевых выездов экипаж одного из танков Т-72Б3 попал под огневое воздействие противника, но продолжил бой, сделал еще несколько выстрелов по назначенным целям и только после отказа системы наведения откатился на исходный рубеж. "Тяжко, но все равно справляемся. Сейчас грязь везде, тяжело ехать, - рассказал механик-водитель танка с позывным Гера. - Когда отработали, то на максимально большой скорости ухожу, и еще включаем термозавесу, чтобы нас не засекли".