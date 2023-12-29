Минобороны РФ сообщило о срыве истребителями Су-35С планов ударной группы ВСУ

Противник прекратил выполнение своей задачи, рассказал летчик

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ во время боевого вылета по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков обнаружили в воздухе ударную группу противника и сорвали ее планы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы, боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника, выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", - рассказал летчик Су-35С Иван.

По его словам, отработав задачу, все самолеты вернулись на аэродром вылета. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.