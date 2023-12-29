МО РФ показало, как военнослужащие ЦВО украсили блиндажи и окопы к Новому году

В командовании группировки войск ЦВО уточнили, что создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет бойцам почувствовать себя как дома

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении, приступили к подготовке мест проживания в прифронтовой зоне и на линии боевого соприкосновения к празднованию Нового года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, а также развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма", - говорится в сообщении.

"В преддверии Нового года просматриваем рисунки и письма детей со всей страны. Столько души в этих рисунках, что сердце замирает. Как дома побывали. Ведь у всех есть семьи, дети", - рассказал военнослужащий ремонтного подразделения ЦВО с позывным Вокалист.

В командовании группировки войск ЦВО уточнили, что создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим немного расслабиться, почувствовать себя как дома, что существенно повышает морально-психологическое состояние бойцов и их способность выполнять свои боевые задачи.