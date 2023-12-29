29 декабря, 03:02
Военная операция на Украине

МО РФ: ВСУ за последние сутки потеряли до 60 военнослужащих на херсонском направлении

Для поиска и уничтожения противника в островной зоне дельты Днепра штурмовые подразделения российских десантников преодолевают минные поля, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли до 60 военнослужащих на херсонском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, большую работу на этом направлении выполняют подразделения ВДВ группировки "Днепр", которые ежедневно уничтожают личный состав ВСУ.

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"Подразделения ВДВ группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении зоны проведения СВО. <…> Только за последние сутки на херсонском направлении противник потерял до 60 своих военнослужащих. Личный состав группировки продолжает вести активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поиска и уничтожения противника в островной зоне дельты Днепра, где пытаются укрыться украинские формирования, штурмовые подразделения российских десантников преодолевают минные поля, так как ВСУ дистанционно минируют все левобережье Днепра.

Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск как самые подготовленные подразделения группировки работают на наиболее трудных и ответственных участках. В частности, в островной зоне десантники выравнивают линию боевого соприкосновения, оттесняя противника на исходные рубежи. Огнем их поддерживают все соединения и части левого берега Днепра.

"Работаем мы непосредственно с пехотой, во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и БМП. Также нас поддерживают артиллерия и беспилотная авиация: "Ланцеты" и FPV-дроны, которые уничтожают на правом берегу подвоз, артиллерию и личный состав противника, который пытается осуществить ротацию своих боевиков", - рассказал заместитель командира разведывательной роты одного из соединений ВДВ с позывным Зенит, его слова приводит Минобороны РФ. 

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