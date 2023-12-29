На российской авиабазе Хмеймим для исповедующих ислам бойцов открыли молельную комнату

В Минобороны России уточнили, что молельная комната оформлена в юрте, которая была передана представителями Казахстана

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Молельная комната для военнослужащих, исповедующих ислам, открылась на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие-мусульмане, проходящие службу в российской группировке войск, смогут совершать намаз и все предписанные канонами ислама обряды. Молельное место для мусульман расположилось совсем рядом с полевым православным храмом и часовней. Такое близкое соседство духовных учреждений стало подтверждением исторически мирного сосуществования представителей разных конфессий в Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что молельная комната оформлена в юрте - традиционном жилище многих мусульманских народов, которая была передана представителями Казахстана.

"Она оборудована всеми необходимыми атрибутами для духовного просвещения. Этот необычный, но ценный дар из Казахстана стал символом неразрывной дружбы между двумя братскими странами, и он, несомненно, будет способствовать еще большему укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений между военнослужащими российской группировки войск, плечом к плечу выполняющими специальные задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии", - добавили в военном ведомстве.

По словам военнослужащих-мусульман, у них теперь появилось специально отведенное место для совершения намаза. "Есть возможность прийти и совершить омовение, быть ближе к Всевышнему, остаться с ним наедине в каких-то сложных моментах. Специально для этого отведенного места раньше не было, раньше они совершались в местах проживания военнослужащих. Каждый мусульманин ощущает, что теперь есть определенное место, где можно совершать намаз, не создаются какие-то определенные неудобства в местах проживания", - рассказал военнослужащий российской группировки войск в САР Рустам Магарамов.