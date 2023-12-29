Войска РФ получили все модернизированные самоходки "Мста-С" по гособоронзаказу 2023 года

В Ростехе сообщили, что самоходки 2С19М2 оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем с улучшенными характеристиками, а также возможностью отображения электронной карты местности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны России заключительную в рамках гособоронзаказа 2023 года партию модернизированных самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мста-С", а также самоходных минометов "Тюльпан", прошедших капитальный ремонт. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-мм самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что самоходки 2С19М2 оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными характеристиками, а также возможностью отображения электронной карты местности. Самоходка может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета: поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.

Дальнейшее развитие САО "Мста" будет осуществляться по пути модернизации, отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в сообщении. "В результате модернизации "Мста-С" стала одной из лучших в мире в своем классе, существенно расширились ее возможности. Дальнейшее развитие артустановки идет по пути роботизации", - сказал он.

По словам Оздоева, модернизированный механизм системы заряжания гаубицы в варианте 2С19М2 позволяет ей достигать прицельной скорострельности при использовании возимого боезапаса до 10 выстрелов в минуту, в то время как у 2С19М1 этот параметр равен 8 выстрелам.

Как добавили в Ростехе, минометы "Тюльпан" в ходе ремонта машины получили современные средства связи.

О самоходке

САУ 2С19 "Мста-С" - самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.