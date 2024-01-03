Лучше "Леопардов" и "Абрамсов": как совершенствовались российские танки в минувшем году

ТАСС рассказывает, как за 2023 год расширилась номенклатура применяемых российскими войсками боевых машин в зоне специальной военной операции (СВО), какие улучшения они получали (как на заводе, так и "в полях") и за какие характеристики отечественные машины особенно хвалят танкисты

6 июня, в самый разгар украинского контрнаступления, экипаж российского танка Т-80 в одиночку уничтожил в бою на запорожском направлении восемь единиц вражеской бронетехники, остановив продвижение бронегруппы противника. Об этом эпизоде стало известно значительно позже: в августе выяснится, что танк носил имя "Алеша", а Минобороны РФ представит его экипаж к награде. В конце месяца героев наградит президент России Владимир Путин, а днем позже он встретится с ними в Кремле и расспросит о подвиге. Эта история еще раз напомнила о важной роли танков в спецоперации на Украине.

Т-55 и Т-62: новое применение в современном бою

В 2023 году впервые, в том числе от российского военного ведомства, стали появляться сообщения о применении в ходе спецоперации танков Т-62М. Машина, принятая на вооружение в 1961 году, стала одним из самых возрастных танков, воюющих в зоне СВО. Она изначально создавалась защищенной от противотанковых 105-миллиметровых снарядов пушек западного образца и ручных противотанковых средств, однако в процессе модернизации до уровня Т-62М получила бронезащиту башни, корпуса и днища, бортовые противокумулятивные экраны, а также системы запуска дымовых гранат "Туча" и защиты от напалма "Сода".

Сейчас танки Т-62М перед отправкой на фронт проходят еще один этап модернизации в цехах расположенного в Забайкалье 103-го бронетанкового завода, работающего в три смены. По словам депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, поступающие с хранения машины полностью разбирают, убирают старые узлы, а вместо них устанавливаются новые. Упор при модернизации делается именно на улучшение защиты, предположил в беседе с ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов. Например, машины оснащают контейнерами с динамической защитой "Контакт-1", дополнительными защитными экранами, а также элементами защиты от дронов-камикадзе над башнями, за которыми из-за схожести формы закрепилось прозвище "мангалы".

При этом Минобороны РФ демонстрирует новые модификации Т-62, оборудованные современными средствами разведки и наблюдения, чтобы бороться с дронами. Так, на форуме "Армия" в 2022 году военное ведомство представило машину с многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой и тепловизором, разработанными в ЦНИИ "Циклон". "Она и визуально обнаруживает, и тепловизионные у нее есть каналы, и дальномер. Сейчас [работа] по беспилотникам актуальна. Камера высокого разрешения их ищет. Ищет, находит, выделяет и сопровождает", — пояснял в разговоре ТАСС представитель Главного автобронетанкового управления.

Однако Т-62 — не самая возрастная машина, которой нашлось применение в зоне спецоперации. По данным Суворова, на поле боя также успешно применяется принятый на вооружение СССР в 1958 году танк Т-55. Как и любую другую советскую технику, его не отправляют на передовую сразу с баз резервного хранения, а предварительно модернизируют: совершенствуют систему управления огнем и улучшают защиту.

Как объясняет полковник запаса, в условиях спецоперации одним из главных преимуществ и Т-55, и Т-62 стали их точные орудия, позволяющие использовать машины для стрельбы с закрытых огневых позиций и точечного уничтожения вражеских целей — например, укреплений или техники. "Т-55 в этом плане даже лучше, чем Т-90, поскольку дальность стрельбы его пушки — "сотки" (100-миллиметрового орудия — прим. ТАСС) — лучше, чем у гладкоствольной 125-миллметровой пушки. Поэтому вполне актуально использование этих танков в качестве самоходных артиллерийских орудий", — объясняет Суворов. Корректировка стрельбы с помощью беспилотника позволяет достичь точности, не уступающей артиллерийским батареям. Этот прием также появился в ходе спецоперации.

Причем, по словам эксперта, такие танки зачастую даже предпочтительнее самоходок, поскольку изначально обладают более мощной защитой. "Когда что-то полетит "в ответку", будут разрываться снаряды где-то неподалеку, они могут пробить самоходки, а танку в этом случае ничего не будет", — поделился мнением собеседник агентства.

Т-72: модернизирован до предела

Отметивший в нынешнем году 50-летний юбилей танк Т-72 остается одним из самых эффективных и при этом самых массовых танков, который применяется в ходе спецоперации. О поставках машин Т-72Б3 в войска в течение всего 2023 года регулярно сообщали в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), а в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил о наращивании поставок и капитального ремонта Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Вместе с тем в августе стало известно об еще одном возможном направлении модернизации выводимых из эксплуатации Т-72 путем придания им характеристик практически наравне с боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На сегодняшний день Т-72Б3 образца 2022 года уже просто невозможно сделать более совершенным, считает Суворов. "Там давно уже все поставили. Единственное, улучшают в направлении защиты. Остальное невозможно улучшить — ну только если бы еще в космос летал", — шутит собеседник агентства.

Т-72Б3 © Минобороны России

В течение 2023 года Т-72Б3 получал улучшения, и действительно, все они касались повышения уровня защищенности машины. Так, летом из распространенных УВЗ кадров впервые стало известно о том, что "семьдесятдвойки" начали в заводских условиях оснащать блоками динамической защиты с задней стороны башен. Как объяснил Суворов, это необходимо для защиты от барражирующих боеприпасов, атаки которых можно ожидать с любой стороны. Ранее же тыльную часть башен занимал комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей танка.

Также в 2023 году машины стали выходить с конвейера уже оснащенными металлическими козырьками-"мангалами", защищающими от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Такие конструкции появились с началом спецоперации как следствие широкого распространения на поле боя ударных дронов. Раньше бойцы устанавливали защиту самостоятельно кустарным способом уже на передовой.

Т-80: один из лучших в мире

Танк Т-80 в модификации БВМ регулярно появляется на кадрах военного ведомства из зоны СВО. Бойцы особенно хвалят его бесшумность, которая позволяет максимально близко подбираться к противнику, оставаться незамеченным. Этим качеством танк обязан силовой установке: в то время как подавляющее большинство других отечественных боевых машин оснащены дизельными силовыми установками, на нем стоит тихий газотурбинный двигатель. "Еще во время чеченской войны они показали себя хорошо. Бывали случаи, что ночью подкрадывались и делали врагу много неприятностей", — рассказывает Суворов. Эксперт также указывает на беспроблемность эксплуатации машин с таким двигателем. "Она очень хороша, особенно в зимнее время. Это, наверное, на сегодняшний день самый теплый танк в зимнее время. Комфортный, неприхотливый, отлично работает", — говорит полковник запаса.

Т-80БВМ © Александр Полегенько/ ТАСС

Осенью 2023 года стало известно, что этот Т-80 также получает актуальные средства защиты на основе опыта его применения в спецоперации. Так, эти боевые машины начали штатно оснащать комплексами противодействия беспилотникам и теми самыми "мангалами" — для защиты от кумулятивного воздействия противотанковых управляемых ракет (ПТУР). По словам представителя "Омсктрансмаша", предприятия, которое модернизирует советские танки Т-80 до уровня Т-80БВМ, на испытаниях такая конструкция показала стопроцентную защиту от попадания из западных комплексов Javelin и NLAW. Причем машины с доработками уже применяются на фронте. Кроме того, в декабре Минобороны РФ заявило о том, что Т-80БВМ получили еще одну доработку по опыту СВО: штатные комплексы защиты от наведения высокоточного оружия.

В сентябре генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов сообщил о том, что Минобороны РФ поставило перед предприятием задачу по возобновлению производства Т-80 с нуля. По его словам, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки в том числе с Минпромторгом, поскольку потребует новых производственных мощностей. В беседе с ТАСС эксперт Суворов выразил уверенность в необходимости возобновления такого производства. "Конечно, восстановление производства этих танков потребует колоссальных усилий, многие технологии были утеряны. Но начать производить нужно. Потому что Т-80 был и продолжает оставаться одним из лучших танков в мире", — поделился мнением специалист.

Т-90: настоящая огневая мощь

Танк Т-90М является на сегодняшний день самой современной боевой машиной, которая "очень хорошо" показала себя в спецоперации, отмечает Суворов. По его словам, в 2023 году именно Т-90М на поле боя принял на себя большую часть задач по борьбе с западными танками, поставленными Киеву. "Случаев немного, но тем не менее [они есть]. [Танк] успешно держался против FPV-дронов, других противотанковых средств, которые пытались применять", — рассказал эксперт.

Т-90М "Прорыв" © Минобороны России

В последние годы в танке совершенствовали защиту, модернизировали систему управления огнем, аппаратуру, позволяющую включаться в автоматизированную систему управления тактического звена. В апреле также стало известно, что Т-90 оснастят новейшим комплексом активной защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет "Арена-М". Она включает в себя радиолокационную станцию, обнаруживающую снаряды, для прицельного поражения которых применяются размещенные по периметру башни танка защитные боеприпасы узконаправленного действия.

Однако главные улучшения Т-90 касаются его боевой мощи. "Там действительно на сегодня реализовано много улучшений по повышению огневой мощи, по использованию многих бронебойных боеприпасов, которые нельзя было в прежних модификациях использовать из-за их длины", — говорит собеседник агентства. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, Т-90 в зоне спецоперации уже начали применять новые осколочно-фугасные снаряды "Тельник" с поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке.

Генератор и смекалка: как танки модернизируют "в полях"

Модернизация танка возможно не только в заводских условиях: как рассказывают российские танкисты, зачастую для "тюнинга" на фронте достаточно только доступа к электричеству или генератору, а также смекалки военнослужащих. Как рассказал ТАСС заместитель командира одного из батальонов, именно так боевые машины обретают, например, противодроновые козырьки, если их не установили на заводе. "Непосредственно каждый командир смотрит, как ему лучше. Ну и, в принципе, какие есть подручные средства — те же сетки тоже разные бывают", — рассказал замкомбата.

Он добавил, что также танки защищают от визуального обнаружения — для этого используют маскировочные сети, которые выбираются под определенную погоду. А вот защиту от тепловизоров самих танков не реализуют — для этого "в полях" нет необходимых средств. Для снижения тепловой заметности бойцы делают специальные капониры, куда танк может заехать после того, как отстрелял боекомплект. Они строятся в том числе с использованием теплоизоляционных материалов и решают сразу несколько проблем — танк не видно ни с воздуха, ни при помощи тепловизора.

Как рассказал военнослужащий, "за ленточкой" танки тоже оборудуют комплектами дополнительной защиты, если это возможно конструктивно. "Так что по бронированию все наши танки не уступают, а в каких-то моментах даже значительно превосходят все то, что сейчас есть у противника", — добавил замкомбата.

Георгий Султанов, Валерий Стурит