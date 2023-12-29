ВС РФ получили в 2023 году более 1,5 тыс. танков и 22 тыс. беспилотников

По данным Минобороны РФ, войска получили за год более 12 тыс. автомобилей, причем более 10% были бронированными

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за 2023 год получили более 1,5 тыс. танков и 22 тыс. беспилотников. Об этом говорится в материалах Минобороны РФ об итогах за 2023 год, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Уровень обеспеченности: более 84%. Поставлены: более 1,5 тысяч танков, более 2,2 тысяч боевых бронированных машин, более 1,4 тысяч [единиц] ракетно-артиллерийского вооружения, более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материалах.

Отмечается также, что войска получили за год более 12 тыс. автомобилей, причем больше 10% - 1,4 тыс. - были бронированными.