Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении за неделю

По данным ведомства, общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 390 военных, 17 лодок и 22 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.

Там проинформировали, что на херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны Украины в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области.