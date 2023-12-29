Кадырову презентовали первые образцы "Джихад-машин" для военных нужд

Они спроектированы на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко"

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Первые три образца боевых "Джихад-машин", спроектированных на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", презентовали главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном. Серийное производство техники планируют запустить в 2024 году, передает корреспондент ТАСС.

"На данный момент они готовы уже выехать в зону проведения спецоперации, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных. Я уверен, что всегда в первую очередь нужно заниматься обороной. Безопасность государства превыше и главнее всего", - сообщил журналистам Кадыров.

Разработкой конструкторской документации "Джихад-машин" занимался Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ). Испытания военная техника прошла на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

"В зоне СВО нуждаются именно в этих машинах, поэтому мы специально не стали их бронировать, так как изначальная задача этих машин - маневренность для ведения тактических боевых действий. У нас уже есть контракт с Росгвардией. Одобрен бюджет с Минпромторг на первый квартал 2024 года в размере 2 млрд рублей для закупки этой техники", - рассказал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов, добавив, что проект рассчитан на два года.