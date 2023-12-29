Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва

В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования направлено 130 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осенний призыв на военную службу завершен. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования направлено 130 тыс. человек, сообщили в министерстве обороны.

"Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 года № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников началась 16 октября. "Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", - добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что за ходом призыва была организована система контроля, а на прямые линии Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ в течение призыва поступило более 1 300 звонков.

По итогам осеннего призыва в 2022 году минобороны сообщило, что было призвано 120 тыс. человек.