Полковник Умаев получил Звезду Героя за установку мин при отражении контрнаступления ВСУ

В Минобороны сообщили, что благодаря решительным действиям Залибека Умаева противник потерял подорвавшимися на минах более 30 танков и 50 единиц бронетехники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в госпитале имени Вишневского вручил медаль "Золотая звезда" Героя Российской Федерации полковнику Залибеку Умаеву за установку минных полей, на которых при отражении контрнаступления ВСУ подорвались более 30 украинских танков и 50 других единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации вручил военнослужащим - участникам СВО государственные награды. Знак особого отличия - медаль "Золотая звезда" Героя Российской Федерации - Руслан Цаликов вручил полковнику Залибеку Умаеву", - сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в ходе подготовки к контрнаступлению противника полковник Умаев грамотно организовал устройство многоэшелонированной системы инженерных заграждений общей протяженностью более 300 км. Умаев лично осуществлял установку минных полей на наиболее опасных участках линии обороны. За два месяца контрнаступления благодаря решительным действиям Умаева противник потерял подорвавшимися на минах более 30 танков и 50 единиц бронетехники.

Также первый замглавы российского военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, ордена Мужества и медали "За отвагу", медали "За храбрость" II степени и медаль "За спасение погибавших".

Цаликов передал военнослужащим поздравления и добрые пожелания от имени министра обороны и членов коллегии Министерства обороны Российской Федерации, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач, а также пожелал скорейшего выздоровления. Первый замглавы российского военного ведомства также поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, условиями размещения, а также обсудил с ними их планы на будущее.

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил первому замминистра обороны, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие получают всю необходимую помощь.