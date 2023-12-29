МО РФ: "Панцири-С" сбили часть снарядов, выпущенных Израилем по объектам вблизи Дамаска

Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, в результате ударов повреждения получили объекты военной инфраструктуры

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Истребители F-16 и F-35 ВВС Израиля в ночь на пятницу нанесли групповые авиаудары по объектам Вооруженных сил Сирии в провинции Дамаск, а также по взлетной полосе международного аэропорта близ сирийской столицы. Благодаря работе комплексов "Панцирь-С" часть снарядов была сбита, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Два тактических истребителя F-35 ВВС Израиля <...> нанесли групповой авиационный удар по объектам Вооруженных сил САР и по взлетной полосе международного аэропорта в районе города Дамаска <...>; два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <...> нанесли удар по объектам Вооруженных сил САР в районе аэродрома Думейр в провинции Дамаск. Дежурными силами ПВО из комплексов российского производства "Панцирь-С" было сбито десять управляемых авиационных бомб и три крылатых ракеты", - заявил Кулить. По его словам, в результате ударов повреждены объекты военной инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет.

Замглавы ЦПВС отметил, что израильская авиация действовала со стороны Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии.

Кроме того, добавил он, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинции Идлиб. В результате минометного обстрела с позиций боевиков погиб один военнослужащий ВС Сирии, еще один получил ранения.

Кулить также сообщил, что со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, а авиация коалиции за сутки два раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.